AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleşiyor

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.

ATO Congresium Kongre Merkezinde düzenlenecek olan AK Parti ikinci Aday Tanıtım toplantısına partililer gelmeye devam ediyor. Kongre salonu sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkanlarının adaylarının belli olacağı toplantıda partililer, Türk Bayrağı, parti bayrakları ve “Hazırız Kararlıyız” sloganı yer aldı. Salonda ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 14.00’te adayları açıklaması ve partililere seslenmesi bekleniyor.