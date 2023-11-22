AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Budak'tan İsrail'e sert tepki

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Muhammet Budak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 bütçe görüşmelerinde İsrail’e sert tepki göstererek, “Birleşmiş Milletler’in (BM) gözü önünde günde 150 ile 160 çocuğun şehit edildiğini ve artık BM’nin ve tüm insanlığın daha gür bir sesle buna dur demesi için ayağa kalkmasını istiyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Muhammet Budak, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde İsrail’in yaptığı katliamlara tepki göstererek, “BM’nin gözü önünde günde 150 ile 160 çocuğun şehit edildiğini ve artık BM’nin ve tüm insanlığın daha gür bir sesle buna dur demesi için ayağa kalkmasını istiyoruz” diye konuştu.

Budak, Ankara’da yeşil alan eksikliğinden de söz etti. Budak, Ankara’nın eskiden Avrupa’nın önde gelen başkentlerinden biri olduğunu fakat bu özelliği kaybettiğini söyleyerek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek ile Tatlar Mahallesi arasındaki birkaç kilometrelik yolu bile maalesef 4 senedir tamamlayamadı. 2022 yılındaki yağışlarda Ankara’da 7 vatandaşımız su basması ve sel nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan biri de Altındağ ilçemizdeki Tatlar yolu genişletilmesi işinde yanlış dolgu yapılması ve asfaltlamanın yapılmaması nedeniyle oluşan selde CHP Gençlik Kolları yönetiminde görevli genç arkadaşımız hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.