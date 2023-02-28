AK Parti Ankara Milletvekili Çam'dan depremzedelere ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, yaşanan afetin ardından ‘Evim Evindir’ çağrısıyla Kahramankazan’a gelen depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İlçe Başkanı Ahmet Ceylan ile Belediye Başkanı Serhat Oğuz eşliğinde Kahramankazan Eğitim Spor ve Kamp Merkezi, Kahramankazan Belediyesi Sosyal Destek Merkezi ve Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Çam, Kahramankazan’da gerçekleştirilen yardım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Daha sonra ‘Evim Evindir’ çağrısıyla Kahramankazan’a gelen depremzede ailelerle bir araya gelen Çam, aileleri yerleştikleri evlerde ziyaret ederek, yaşadıkları afet dolayısıyla geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

“Afet bölgesinde Kahramankazan’da faaliyette bulundu”

Milletvekili Çam, Kahramankazan Belediyesinin AFAD koordinesinde deprem bölgesine 100’ün üzerinde tır gönderdiğini belirterek, "Gerek afet bölgesinde gerekse Kahramankazan’da birçok faaliyette bulundu. Belediye Başkanımız Serhat Oğuz’a, teşkilatımıza, belediyemizin personeline, gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" dedi.