AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu projelerini tanıttı

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde projelerini tanıttı. Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Sizlerle geçirdiğim günler hayatımın en güzel günleri olarak kalacaktır” diyerek partililer ve vatandaşlara veda etti.

Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu’nun vizyon projelerinin tanıtıldığı bir lansman düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İstanbul milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda tanıtılan projeler takdir toplarken, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da veda konuşması yaptı.

Arnavutköy’e üç dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Haşim Baltacı, programda beraber yol yürüdüğü partililere ve vatandaşlara veda etti. Baltacı, “İlçemizde güzel şeyler oldu, ben buna inanıyorum. İlk başkan olduğum dönemi hatırlıyorum. İlk geldiğimizde ihtiyaç olan şeylerle şu anki ihtiyaçlar birbirine yanaşmıyor bile. Bir mesafe kat ettik, bir noktaya geldik. Adayımız Mustafa kardeşime başarılar diliyorum. Her daim yanında olacağım ve tecrübelerimi paylaşacağım. Gönlüm çok rahat başarılı bir şekilde ilçemizin ileriye taşınacağı konusunda şüphem yok. Girdiğim her seçimde bana destek olan ve oy oranıyla bizi uygun gören kıymetli hemşerilerimin bana verdiği destekle birlikte elde ettiğimiz başarının gerçek sahipleri sizlere minnettarım. Her zaman sizlerle olmanın onurunu taşıyacağım. Bana yol arkadaşlığı yapan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Arnavutköy’de kadim bir kültür var. Teşkilat ve belediye çalışmaları hep ahenk içinde yürümüş ve birbirimize destek olmuşuzdur. Sizlerle geçirdiğim günler hayatımın en güzel günleri olarak kalacaktır. İhtiyaç duyulan her zaman yanınızda ve yakınızda olacağım” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu ise, “Yeni Arnavutköy mottosuyla çıktığımız bu yolda birazdan yeni projelerimizi anlatacağız. Arnavutköylü hemşerilerimizden aldığımız güçle hazırladığımız projeleri birazdan izleyeceğiz” şeklinde konuştu.