AK Parti Artvin Milletvekili Çelik: 'Siyaset halkla iç içe olmak demektir'

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul’un Çatalca ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Çelik, "Siyaset halkla iç içe olmak demektir. Halka tepeden bakmak değildir, halkın sorunlarını göz ardı etmek değildir. Siyaset, milletin derdiyle dertlenmektir" dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen programa AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Mesut Üner, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burak Şükrü Umur ve partililer katıldı. Heyet, ilk olarak Çatalca’daki mahalle muhtarlarıyla buluşarak onların talep ve sorunlarını dinledi. Görüşmede, muhtarların yerel ölçekte dile getirdiği altyapı, tarım ve ulaşım konuları not alındı. Programın devamında Çatalca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Ziraat Odası Başkanı, İstanbul Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı ve farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindi. Esnafın ve çiftçilerin sorunları tek tek dinlenerek çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

"Sayın İl Başkanımız Abdullah Özdemir’in selamlarını iletiyorum"

Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burak Şükrü Umur, "Buraya gelirken yolda kendisine bilgi verdiğim Sayın İl Başkanımız Abdullah Özdemir’inde selamlarını iletmek istiyorum. Sayın Bakanımız uzun yıllar, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber hem kabinede hem mecliste çok büyük çalışmalar yaptı. Kendisine de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Eksiklerimizi, sorunlarımızı söyleyeceğiz"

Ak Parti Çatalca İlçe Başkanı Mesut Üner, "Sayın Bakanım bu gün buraya geldi, biz de onlara eksiklerimizi, sorunlarımızı söyleyeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bugün Çatalca’dayız. 9 tane milletvekili ve bir eski bakanımızla birlikte bu program sonrasında Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda STK temsilcileri ile bir araya geleceğiz" gibi ifadeler kullandı.

"Siyaset, milletin derdiyle dertlenmektir"

İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı için AK Parti İl Başkanlığı ve teşkilata teşekkürlerini ileten AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Siyaset böyle bir şeydir, yani halkla iç içe olmak demektir. Halka tepeden bakmak değildir, halkın sorunlarını göz ardı etmek değildir. Siyaset, milletin derdiyle dertlenmektir. Şimdi sevgili muhtarlarım, esas bugün konuşması gereken sizlersiniz. Türkiye çok önemli kazanımlar elde etti. Kritik bir coğrafyadayız. Çok ciddi kazanımlar elde ettik ve elde ettiğimiz bu kazanımlar neticesinde de yeni yüzyıla başlarken, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere dedik ki; ‘arkadaş bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak ve kollarımızı yeniden sıvamamız gerekir.’ Geleceği daha iyi görmeye başladık. Ve buna dayanarak dedik ki; ‘gelecek yüzyıl bugünkü tortulardan, sıkıntılardan kurtularak Türkiye yüzyılı inşallah olacak.’ Artık bir önceki yüzyılda kral olanlar, bir önceki yüzyılda dünya üzerinde hükümranlık kurup dünyayı karanlığa boğanlar. Bu yüzyılda inşallah olmayacak. Yeni bir dünya şekillenmesi inşallah bu dönem içerisinde gerçekleşecek diye çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu bölge tarım bölgesi. Eğer dünyada tarıma bu şekilde lakayt kalınırsa, savaşlar gıda savaşı olacak, savaşlar su savaşı olacak. Bizi bekleyen tehlike şu anda budur" şeklinde konuştu.