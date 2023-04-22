AK Parti Bahçelievler seçim bürosuna silahlı saldırı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Bahçelievler seçim bürosuna silahlı saldırı girişimi olduğunu açıkladı.

AK Parti Bahçelievler seçim bürosuna silahlı saldırı
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EditörEditör
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Bahçelievler seçim bürosuna silahlı saldırı girişimi olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.