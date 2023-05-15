AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası bir değerlendirme yaptı.

Ekrem Başaran: “Balıkesir, Cumhur İttifakı ile mecliste güçlü bir şekilde temsil edilecek”

Başaran yaptığı açıklamada gerek Balıkesir’de, gerekse Türkiye genelinde millet iradesinin sandığa güçlü bir şekilde yansıdığını söyledi. Başkan Başaran, “Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Balıkesir’de seçimlere katılım Türkiye ortalamasının da üzerinde yaklaşık %92 ye yakın bir katılımla gerçekleşmiştir onun için tüm Balıkesirlilere ayrıca gönülden teşekkür ediyorum. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber, açık ara önde bulunuyoruz. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Balıkesir’de AK Parti yüzde 34.55 oy oranıyla 4 Milletvekilimizi meclise gönderiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüzde 8,16 oy oranıyla 1 Milletvekili çıkarması sonucu Cumhur İttifakı olarak Balıkesir olarak yine güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil hakkını kazanmış olduk. Yine kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Türkiye genelin de Cumhur İttifakı olarak 321 Milletvekili olarak mecliste yeterli çoğunluğu ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

“Milletimizin cumhurbaşkanımıza desteği güçlü bir şekilde devam ediyor”

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını da değerlendiren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili oy sayım süreci devam ediyor. Yurt dışı oyların sayımı sürüyor. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının, hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyoruz. Daha tam sonuçlar açıklanmadığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda kazanacağına olan inancımız devam ediyor. Milletimiz tercihini ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üzerinde yeri var. Türkiye seçimlere katılım oranıyla demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Seçimlere böyle bir katılım tarihimizde yok. Rabbimize şükür ki kayda değer üzüntü verici bir hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık” dedi.

Ekrem Başaran, “Yol arkadaşlarıma, Ak sevdalılara gönülden teşekkür ediyorum”

AK Parti Teşkilatları olarak seçim döneminde yoğun ve etkili bir çalışma sergilediklerini belirten AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Sandığa sonuç olarak milletimizin iradesi tecelli ediyor. Tam bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti Balıkesir’de seçim çalışmalarında, oy kullanma sürecinde ve sandık başında görev alan tüm teşkilat mensuplarımıza, Ak davamızın gönüldaşlarına, yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyük gayret gösterdiler ve göstermeye de devam ediyorlar. Ayrıca, en büyük teşekkürü Sandık başına giden ve tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Tercihini bizden yana kullanan kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kazanan Seçim tabloların ötesinde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne bağlılığını bir kez daha ispatlamıştır. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerinin kullanımı, hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Biz siyasi hayatımız boyunca her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız” dedi.