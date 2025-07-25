AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme alınan ve itirazlar sonrası komisyona sevk edilen Altıeylül ilçesinde bulunan Avlu Yaşam Merkezi’nin CHP’li Belediye tarafından "İçkili Yer Bölgesi" ilan etme çabalarına sert tepki gösterdi.

Aydemir, söz konusu kararın toplumun temel değerlerine açıkça aykırı olduğunu belirterek, "Ailelerin, çocukların ve gençlerin buluşma noktası olan, şehrimizin en önemli sosyal alanlarından biri olan Avlu’nun içkili bölge ilan edilmesi; Balıkesir’in manevî dokusuna, aile yapısına, vatandaşımızın güvenliğine ve toplumsal huzuruna büyük bir darbedir" dedi.

Başkan Aydemir, konuyla alakalı gelen yoğun tepkilere dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Avlu Yaşam Merkezi, AK Parti belediyeciliğinin vizyon projelerinden biridir. Balıkesir’e kültür, sanat ve sosyal yaşam açısından yeni bir soluk getirmiştir. Ancak bugün, bu alanın içkili bölge olarak ilan edilmesi vatandaşlarımızı ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Özellikle çocuklu aileler bu durumdan büyük kaygı duymaktadır. Vatandaş istemiyor, Balıkesirli bu dayatmayı kabul etmiyor"

"Ailelerin uğrak noktası olan avlu, artık olması gereken güvenliği taşımıyor"

Aydemir, Avlu’nun son dönemde aileler açısından tercih edilmez hale geldiğine de dikkat çekerek, "Bir dönem ailelerin huzurla vakit geçirdiği Avlu, ne yazık ki bugün bu kimliğinden uzaklaşmış durumda. Her akşam alkol kaynaklı tartışmalar, gürültü ve kavga olayları ile anılır hale geldi. Vatandaşlarımızdan bize ulaşan mesajlarda bu konuda ciddi bir rahatsızlık ve endişe var. Burası Balıkesir’in kalbi; böyle bir yaşam alanının bu hale gelmesine göz yummamız beklenemez" ifadelerini kullandı.

"Yaşam tarzına saygılıyız, amma toplumsal değerleri her şeyin üstünde tutuyoruz"

Aydemir, herkesin yaşam tarzına saygılı olduklarının altını çizerek, "Biz hiç kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. AK Parti döneminde Balıkesir’in vizyon projesi olan, Balıkesir’e yeni bir soluk getiren ailelerin yoğun olarak kullandığı bir alanın içkili bölge haline getirilmesine de sessiz kalamayız. Kamuya açık alanlarda alınan kararlar, vatandaşın hassasiyetine göre şekillenmelidir" dedi.

AK Parti olarak, söz konusu içkili bölge kararına Belediye Meclis Komisyonlarında da sonuna kadar karşı olduklarını belirten Aydemir, "Bu yanlış kararın geri alınması için gereken her türlü demokratik mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.