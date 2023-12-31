AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı kalp krizi sonucu vefat etti

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kısa süre önce Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde fıtık ameliyatı geçiren ve tedavisine evde devam edilen AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uysal’ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız çok büyük. Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal’ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Hüseyin Murat Uysal’ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Paşa Camii’nden kaldırılacak.