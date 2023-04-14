AK Parti Balıkesir milletvekili adayları tanıtıldı

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili listesinde yer alan adayların tanıtımını yaptı. Cuma Namazı sonrasında Tarihi Zağnos Paşa Camisinden Şeyhlütfullah Camisi’ne kadar yürüyüş yapan partililer ve milletvekili adayları 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için Balıkesirlilerden destek istedi.

Şeyhlütfullah Camisi önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan aday tanıtım toplantısında İl Başkanı Ekrem Başaran açılış konuşması yaptı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın partililere hitabı ile AK Parti milletvekili adayı listesinde yer alan isimler kendilerini tanıttı.

Ekrem Başaran: “Doğru Zaman Doğru Adam”

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Ramazan’ın bu rahmet ikliminde bütün dünyanın dikkatle takip ettiği, ülkemizde cumhurbaşkanımızı, 28’nci dönem milletvekillerini seçeceğimiz seçimin artık son düzlüğüne girdik. Önümüzde 1 aylık çok hızlı ilerleyecek bir süreç var. Burada bu süreçte Cumhurbaşkanımıza dava ve yol arkadaşı olacak olan milletvekili adaylarımızı tanıtmak için bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı için, Doğru Zaman Doğru Adam Recep Tayyip Erdoğan mottosuyla, Türkiye İçin En Doğrusu AK Parti sloganıyla milletvekili adaylarımız Türkiye Yüzyılı için, Türkiye için, Cumhurbaşkanımıza ekip arkadaşlığı yapmak için beraber yol yürümek için, doğru adımlar atmak, doğru işleri yapmaya devam etmek için aday oldular. Sizlerin desteklerinizle, haktan, hakikatten yana olan Cumhurbaşkanımızla yol yürüyecek. Rabbim kendilerini muvaffak etsin. Allah’ın izniyle bir sefere çıkıyoruz, sefer Allah’tan, destek hepinizden” diye konuştu.

Yücel Yılmaz: “9 vekil adayımızın 9’ununda iddiasını istiyoruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Hepimiz burada çok güzel bir şeyin tanıtımına ve 14 Mayıs’ta memleketimizin, belki cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine giriyoruz. İlk defa bu kadar heyecanlı bir seçime ülkemiz girecek. Taraflar, partiler biraz daha netleşmiş, biraz daha Cumhur İttifakıyla, Millet İttifakı arasında geçecek bir seçime giriyoruz. 9 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 9 yıldır şehrimize hizmet etmeye çalışıyorum. 9 seçime girdim bu 10’ncu seçim olacak. En çok heyecan duyduğum seçim bu. Hepimize çok vazife düşüyor. 80 tane partidaşımız, gönüldaşımız, AK Parti’ye gönül vermiş arkadaşımız milletvekili olmak için aday adayı oldu. Her biri birbirinden değerliydi. Bu değerli arkadaşlarımızın önünde de önceden milletvekilliği yapmış 6 tane arkadaşımız var. Onlar da çok güzel görev yaptılar, hep beraber Balıkesir’e hizmet ettik. Şimdi bir daha 9 arkadaşımızla çıkıyoruz ve bu 9 arkadaşımızın da her biri birbirinden değerli, kimisinin 9, kimisinin 12, kimisinin 6, kimisinin 3 sene tecrübesi var. Ama herbiri yaptığı işte ehil, toplum tarafından beğenilen ve Ankara’da Balıkesir’i temsil edecek arkadaşlarımız. Biz yerel yöneticiler olarak Balıkesir’e hizmet gelsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Adaylar kendilerini tanıttı

Aday tanıtım etkinliğinde yapılan konuşmaların sonunda AK Parti Balıkesir Milletvekili Aday Listesinde bulunan İsmail Ok, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Pakize Mutlu Aydemir, Mehmet Aydemir, Ahmet Gür, Eşref Uslu ve Fatih Güngör kendilerini tanıtıp AK Parti’nin vaatleri hakkında bilgiler verdi.