Ak Parti Balıkesir, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyor

AK Parti İl Başkanlığı İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısı yoğun gündemli olarak Balıkesir Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığı İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısı Balıkesir Öğretmen Evi toplantı salonunda gerçekleştirildi. AK Parti İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına; AK Parti İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İlçe Başkanları ve İlçe Koordinatörleri katıldı.

Ak Parti Balıkesir’den yoğun gündemli toplantı

Toplantıda; İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ve vahşet ele alınırken, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının diğer gündem maddesini oluşturan 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik yapılacak çalışmalar ile ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Vahdettin Çiftçi: Tüm insanlığı Filistin’deki soykırımı ve vahşeti durdurmaya davet ediyoruz

AK Parti Balıkesir İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi toplantıda yaptığı konuşmada; İsrail tarafından Filistin Gazze’de bir aydır yürütülen soykırım karşısında dünya insanlığının sessiz kalmasına ve İsrail’in uyguladığı vahşete sessiz kalınmasına tepki göstererek, yapılan bu katliamı şiddetle kınadıklarını ve tüm insanlığı bu vahşeti ve soykırımı durdurmaya davet ettiklerini söyledi. Çiftçi konuşmasında; “Öncelikle 9 bini geçen Filistinli kardeşimiz bu vahşette hayatını kaybetti. Rabbimden hepsine rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Bir insan olarak sivillere yönelik yapılan bu saldırıları kabul etmemiz mümkün değil. Terör devleti İsrail’in bir an önce bu vahşete ve soykırıma son vermesi için tüm insanlığı göreve davet ediyorum. Tarihi bağlarımızın olan Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çiftçi: “Ak Parti Balıkesir yerel seçimlere hazır”

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine yönelik AK Parti Balıkesir Teşkilatı olarak hazır olduklarını belirten AK Parti İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, bugün İlçe Başkanlarımızla yerel seçimlere yönelik yapılacak olan çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi. AK Parti İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur’a teşekkür eden İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi 31 Mart’ta yerel seçimleri tekrar kazanacaklarını, güçlü adaylarla seçimlere gireceklerini söyledi.

Belgin Uygur: “Filistin’de savaş suçu, insanlık suçu işleniyor”

İl Başkanvekili Vahdettin Çifçi’den sonra söz olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti’de 31 Mart 2024’te gerçekleşecek olan yerel seçimler için çalışmaların başladığını söyledi. Uygur konuşmasında; “Vahdettin Başkanımızın ifade ettiği gibi bende İsrail’in Filistin Gazze Şeridinde sergilediği vahşetten bahsetmek istiyorum. Maalesef İsrail, Gazze’de sivilleri, çocukları katlederek savaş suçu, insanlık suçu işlemektedir. Cumhurbaşkanımızın tüm uyarılarına, birçok dünya devletinin tüm uyarılarına rağmen orada büyük bir katliam gerçekleştirilmektedir. Hastaneleri, Okulları, Ambulansları, sivillerin yaşam alanlarını bombalayan Terör devleti İsrail’i buradan bir kez daha şiddetle kınıyor ve bu vahşete, bu soykırıma son vermesini istiyoruz. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Uygur: “31 Mart seçimleri için seçim takvimimiz hazır”

AK Parti’de 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine yönelik Seçim takviminin belirlendiğini belirten Uygur, “AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Kasım 2023’te AK Parti MKYK toplantısının ardından son şeklinin verileceği yerel seçim çalışmaları başlamış olacak. Öncelikle Kasın ayı içerisinde aday belirleme ve temayül çalışmalarımız olacak. Temayül oylamamızı digital ortamda gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın öngördüğü şekilde çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bunun için siz kıymetli İlçe Başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza büyük görevler düşüyor. Allah’ın izniyle 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden de 22 yıldır olduğu gibi yine zaferle çıkacağız. Ben bugün buraya gelen tüm İl Yönetimi ve İlçe Başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam inşallah” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur’un konuşmasının ardından AK Parti Balıkesir İl ve İlçe Teşkilatlarının Yerel Seçimlere yönelik izlenecek yöntemler ve çalışmalar hakkında geniş kapsamlı istişare ve değerlendirmeler yapıldı.