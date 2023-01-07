Ak Parti Bandırma gazeteciler ile buluştu

Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 10 Ocak Gazeteciler günü nedeniyle kahvaltıda bir araya geldi ve Ak Parti İlçe Başkanı Doğan, Bandırma’da yapımı devam eden yerler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Doğan, kamu yararını gözeterek üstün gayretle çalışan değerli basın mensuplarının insanlığa hizmet ettiklerini söyledi. Doğan “Her türlü şartta büyük bir irade ve fedakarlık göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını sağlayan basın mensuplarımızı kutluyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkürleri bir borç biliyorum. Basın yayın kuruluşlarında meslek ve vatan aşkıyla çalışarak; ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilçemizdeki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda gece gündüz demeden emek harcayan, ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Gazeteciler gününü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dilerim.”

Bandırma’da Halkımızın refahını arttıracak birçok projeyi Hükümetimizin de destekleri ile tamamladık. Görev yaptığımız sürenin büyük bir kısmının pandemi altında olduğunu da göz önünde bulundurmak isterim. Bu süreçte ülkemiz ve tüm dünya çok sıkıntılı süreçlerden geçti.

Bandırma’mızın ilk sırada olan 2 konu var Trafik ve Otopark sorunu. Trafik sorunu ile ilgili 6. Ana Jet üssü ve Liman AVM kavşağında yaptığımız çalışmalar ile şehre giren ve şehrimizden geçen trafik yoğunluğunu daha akıcı bir hale getirdik. Tabi ki asıl Sanayi, Muslubaşlar ve Devlet Hastanesi kavşaklarında yapacağımız çalışmalar ile şehir trafiğini yetki alanlarımız dâhilinde rahatlatacağız. Tüm bunlar devletimizin öz kaynakları ile gerçekleştiği için proje, kamulaştırma ve ödenek süreçlerini takip eden bürokratik işlemler. Ancak hepsinin planlamasını yapıyoruz. Yarın değil ama önümüzdeki süreçlerde hem bunları hem de daha fazlasını gerçekleştireceğiz.

Bandırma’nın uzun yıllar boyunca ihtiyacı olmayacak İlkokul, Ortaokul ve Lise sorununu ortadan kaldırdık. Son 3 yılda Milli Eğitim alanında yaklaşık 300 Milyon TL’lik yeni yatırımı tamamladık. Bandırma’da 2003 yılından bu yana Eski olan, teknolojiden uzaklaşan ve depreme dayanıksız 30 okulumuzu yeniden inşa ettik. Hastanemiz bölgenin yükünü kaldırmaya devam ediyor. Kalp Merkezimiz, Diyaliz Merkezimiz başta olmak üzere hastanemizin fiziki şartlarında bir çok iyileştirme ve geliştirme gerçekleştirdik. Pandemi dönemine denk gelen Yeni Devlet Hastanesi projemiz hala gündemimizdeki yerini koruyor. Özellikle seçim sonrasında şehrimize yepyeni bir devlet hastanesi kazandıracağımızın şimdiden sözünü veriyoruz. Üniversitemizde çok fazla sayıda proje gerçekleştirdik. Özellikle son olarak yapımı tamamlanan Yüzme Havuzu ve 3000 Kişilik Stadyumu kısa süre içerisinde halkımızın da kullanımına açacağız”.

Doğan “Bandırmasporumuz için her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin takımının 1. Lig’e yükselmesi ile birlikte Tüm stadyumu baştan aşağı yeniledik. Tribün koltukları, çim saha, koşu pistleri, soyunma odaları, Var sisteminin kurulması, Basın ve Protokol bölümlerinin yenilenmesi gibi Stadyumun her noktasını baştan aşağı yeniledik” dedi.