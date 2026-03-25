AK Parti Bilecik’te haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantı, il başkanlığı binasında yapıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve Ramazan ayı sürecinde yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde ele alındı. Teşkilatın sahadaki çalışmaları ve vatandaşlarla kurulan temasların değerlendirildiği toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar da görüşüldü.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ramazan ayının bereketini, sahadaki güçlü teşkilat çalışmamızla taçlandırdığımız bir dönemin ardından haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Süreci kapsamlı şekilde değerlendirdik. Bu mübarek ay boyunca sadece programlar gerçekleştirmedik; gönüllere dokunduk, milletimizle aynı sofrayı paylaştık, aynı duaya ‘âmin’ dedik. Teşkilatımızın her kademesiyle ortaya koyduğu bu yüksek gayret ve samimi emek, davamızın ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. İl Yönetim Kurulu üyelerimizden Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımızdan tüm ilçe teşkilatlarımıza kadar sahada alın teri döken her bir yol arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik, bu kararlılık ve bu adanmışlık oldukça, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Milletimizle omuz omuza, aynı inanç ve azimle yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.