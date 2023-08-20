AK Parti Bilecik'te halk ile buluşmaya devam ediyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Yenipazar ve İnhisar’da halk ile bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Serkan Yıldırım’a Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kerem Cilalı ve grup üyeleri eşlik etti. Halkı dinleme fırsatı bulduğunu söyleyen İl Başkanı Serkan Yıldırım ‘’Belediye Başkanlığına gerçekleştirdiğimiz ziyaret ardından esnaf ve vatandaşlarımızla görüşerek kendilerini dinleme fırsatı bulduk’’ ifadelerini kullandı.

Yenipazar İlçesi’ne yapılan ziyaretin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İnhisar’a geçti. İnhisar Belediyesi ile yeni yapılabilecek projeler hakkında görüşen Yıldırım, ardından İnhisar halkı ile bir araya geldi. Vatandaşla kucaklaşıp dinleme fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için İnhisarlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.