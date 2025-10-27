AK Parti Bilecik'te teşkilat eğitimi

AK Parti Bilecik Teşkilat Akademisi’nde yoğun katılımla eğitim programı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programın ilk dersinde, önceki dönem İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, ‘Yarınlar için teşkilat’ konulu sunumuyla teşkilat mensuplarına hitap etti. Akademinin ikinci dersinde ise gazeteci-yazar Melik Yiğitel, ‘Siyasal iletişim ve medya’ başlıklı sunumunda siyaset ile medyanın kesiştiği noktaları örneklerle anlattı. Programın devamında İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, ‘AK değerler’ dersiyle teşkilatın inanç, samimiyet ve vizyon temellerini ele aldı. Son olarak Yusuf Alabarda, ‘Sıkça sorulan sorular’ oturumunda katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Teşkilat Akademisi’nin parti mensuplarının bilgi ve vizyonunu güçlendirdiğini belirterek emeği geçen tüm konuşmacılara teşekkür etti.