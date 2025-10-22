AK Parti Bilecik'te yeni dönem hedefleri belirlendi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde yürütülen çalışmalar, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve teşkilat yapılanmasına dair konular ele alındı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve istişare kültürüne vurgu yaparak, "Teşkilatımızla birlikte Bilecik’te güçlü bir yapı oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Hedefimiz, hizmet anlayışımızı daha da güçlendirerek vatandaşımıza en iyi şekilde ulaşmak" dedi.