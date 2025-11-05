AK Parti Bilecik teşkilatı 23 yıllık hizmet yolculuğunu değerlendirdi

Bilecik’te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında 23 yıllık hizmet yolculuğunu değerlendirdi.

İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin projeler ele alındı. Yıldırım, "23 yıl önce doğan bir umut, bugün bir milletin gururudur. Her adımı eser, her nefesi hizmet olan bu büyük yolculukta yer almak en büyük onurdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la çıktığımız bu kutlu yolda, ilk günkü heyecanla yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.