AK Parti Bozcaada İlçe Teşkilatı Gazi Meclis'teydi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Bozcaada İlçe Teşkilatını Gazi Meclis’te ağırladı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün şehrin cazibesini arttırdığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bozcaada’mız denizi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle adeta bir cazibe merkezi. Bu yıl da ilçemiz için yatırımlarımıza ve projelerimize devam edeceğiz. Köprümüz, OSB’lerimiz, her alanda yaptığımız yatırımlarla şehrimizin ve tüm ilçelerimizin çehresi değişmeye devam ediyor. Asırlık hayal olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Köprüden sonra şehrimiz cazibesini artırdı. Dünyanın en büyük orkide üreticilerinden Belçikalı bir firma Çanakkale OSB’den yer aldı. Belçika’nın orkidesi Çanakkale’de yetişecek. Neden bu yatırım dün gelmiyordu, neden bu yatırım 40 yıldır gelmiyordu? Çünkü şimdi ulaşım sıkıntısı yok. Türkiye’nin her tarafına, Avrupa’ya İstanbul’a mesafemiz belli. 2 saatte İstanbul’dayız. 1,5 saatte Yunanistan’dayız, Bulgaristan’dayız. Yatırımcılar bunu bildiği için yatırım yapıyor." dedi.

Programa, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Bozcaada İlçe Başkanı Sinem Tabak, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal ve AK Parti Bozcaada İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.