AK Parti Bursa'da 230 milletvekili aday adayı temayül yoklamasına gidiyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 230 milletvekili aday adayı ile 25 Mart Cumartesi temayül yoklamasına gideceklerini söyledi. Gürkan, 3 bin kişinin oy kullanmasını bekledikleri yoklamanın ardından milletin teveccühüyle yönetime talip olduklarını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili aday adaylığı, temayül yoklaması ve seçim çalışmalarıyla ilgili konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Seçim sürecine yaklaştığımız her gün çalışmalarımız da hızlanıyor. 22 Mart tarihi itibariyle milletvekilliği aday adaylığı müracaatlarımızın süreci tamamlandı. Bursa genelinde birinci ve ikinci bölgeden toplamda, 235 başvuru oldu. Ancak bunların 5 tanesi onay sürecini geçemediği için kaldı. Müracaat eden adaylarımızın öğretim seviyeleriyle ilgili profile baktığımızda, yüzde 71’i lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerinde yer alıyor. Müracaat eden adayların bölge sıralamasına bakıldığında ise, birinci bölge 100, ikinci bölgeye ise 130 aday adayı müracaatı aldık” dedi.

Temayül yoklamasını da Cumartesi günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştireceklerini belirten Gürkan, “Saat 10.00’da başlayıp, 16.00’a kadar devam edecek. E-temayül yoklaması gerçekleşecek. Bütün ilçelerimizle ilgili oylama kabinleri olacak. Seçim işleri başkanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde oylama yapılacak. İl ana kademeler, kadın ve gençlik kollarıyla beraber, ilçelerdeki teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, mahalle başkanlarımıza kadar 3 bin kişinin oy kullanarak temayül yoklamasını tamamlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Genel merkez temayül yoklamasının neticesine göre oluşacak kararın ardından 9 Nisan tarihinde YSK’ya yapılacak müracaatla, seçim çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Gürkan, “AK Parti olarak 21 yıllık çalışmaların içerisinde milletimizin güvenine sahip olmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Bugünden sonrada sarf etmeye devam edeceğiz. Çok şükür bu 20 yıllık süreç içerisinde biz milletimizin karşısına anlımız ak olarak çıktık. AK Parti olarak da hizmetlerimizi yapmaktan gurur duyduk. Vatandaşlarımızın güveniyle, önümüzdeki dönemde de gereken hizmetleri yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.