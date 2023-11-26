AK Parti Bursa'da temayül yoklaması

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler öncesi Belediye Başkan adaylarını belirlemek için 81 il ile birlikte eş zamanlı olarak e-temayül (Elektronik Teşkilat Yoklaması) yapılıyor.

Aday adaylığı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başkan adaylarının belirlenmesi için il, ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları asil yönetim, meclis üyeleri, mahalle başkanları, parti üyeliği devam eden önceki dönem milletvekilleri, parti üyeliği devam eden önceki dönem il ve ilçe başkanları ile il disiplin ve hakem kurulu üyelerini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde oy kullanılıyor. 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi 16.00’da sona erecek.

Temayül yoklamasına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bursa’nın güzide bir şehir olduğunu belirterek, “2019’da da ekibin başındaydım. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Burada her şey titizlikle planlanmış” dedi.

Filistin’in özgürlüğünü desteklediklerini ve Gazze’ye dualar gönderen Kaya, “31 Mart seçimlerine 4 ay kala, bütün varlığımızla genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin evine gideceğiz. Bütün gönülleri kazanmaya çalışacağız. Seçim sonucunda belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, çok güçlü kadrolarla Allah’ın izniyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Temayül yoklamasını Bursa’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2 bin 454 ilçe belediyesi için oy kullanılacağının altını çizen Kaya, “Yine büyükşehir içinde bin 337 kardeşimiz oy kullanıyor. Toplam 3 bin 791 teşkilat mensubunun Bursa’nın geleceği için fikrini alıyoruz. Bugün 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi 16.00 da bitecek ve Bursa’nın gönlünden geçenler Cumhurbaşkanımızın önüne düşecektir” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise “Teşkilatlarla başlayarak yenilenme sürecine girmiştik. Bu sürecinde akabinde de seçimler öncesi yaptığımız temayüllerden bir tanesini daha uyguluyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da e-temayül ile teşkilatımızın gönlünden geçen adayları belirlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.