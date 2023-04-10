AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: '20 yılda 100 yıllık icraata imza attık'

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ak Parti’nin bir dava partisi olduğunu belirterek, "20 yıllık sürede, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde yapılanlar kadar icraatımız var. Bunu hangi vatandaşımız inkar edebilir ki? Bize düşen, bunu vatandaşlarımıza doğru anlatabilmek. Biz birilerinin ayaklar altına aldığı seccadelerde şükür namazımızı kılalım" dedi.

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından, AK Parti İl Yönetimi ve Milletvekili adaylarından Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yıldırım ile birlikte Kestel İlçe Yönetiminin düzenlediği iftar yemeğine teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Seçim Sandık Kurulu üyeleri, teşkilatta bu güne kadar görev yapmış başkan ve yöneticiler ile mahalle başkanlarının katıldığı yemekte konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, “Biz, sıradan bir siyasi parti değiliz. Biz bir dava partisiyiz. En büyük derdimiz davaya sahip çıkmak. Seçim çalışmalarımız boyunca da, bunu ön plana çıkartacağız. Bu süreçte hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Bu akşam aramızda olan sandık kurulu görevlisi arkadaşlardan, diğer tüm teşkilat mensuplarımızın her birine. Seçim sandıkta kazanılır. Çünkü orada yapılan hatalar, sonrasında çok az oyla da olsa seçim kaybettirebiliyor. Bunları da yaşadık, biliyoruz” dedi.

“Birilerinin ayaklar altına aldığı seccadelerde, şükür namazımızı kılalım”

AK Partinin iktidar sürecinde Cumhuriyet tarihinin 100 yıllık geçmişine eşdeğer icraatları olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Bu gün sahip olduğu imkanları AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde etiğimizi hangi vatandaşımız inkar edebilir ki? Bize düşen de bu emanetlere sahip çıkarak, bunları vatandaşımıza anlatmak. Bizler bir dava partisinin üyeleri ve hizmetkarıyız. Birer emanetçi olarak, bu emanete sahip çıkmak hepimizin görevi. Eğer bu yapılanları anlatmaz, susarsak, bizim de PKK yandaşlarından bir farkımız kalmaz. Bunun için boş geçirecek bir dakikamız bile yok. 35 günde bunları vatandaşlarımıza anlatacağız. Seçim günü de sandıklara sahip çıkacağız. O gün, milletvekilimiz de il başkanına hepimiz görevliyiz. Önümüzde az bir zaman kaldı, inşallah yapacağımız çalışmalarla seçim gününü düğün gününe çevirelim. Birilerinin ayaklar altına aldığı seccadelerde, şükür namazımızı kılalım” diye konuştu.

Yemekte söz alan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, belediye olarak vatandaşlara vermiş oldukları sözlerin çok çok ötesinde bir dönem geçirdiklerini söyledi. Başkan Tanır, “Bu sözlerden en önemlisi olan Kestel Kent Meydanımızı yüzde 98 oranında tamamladı. İki kat yer altında 330 araçlık otoparka sahi Ket Meydanımızda ilk etkinliğimizi 23 Nisan Çocuk Bayramımız ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yine Söz verdiğimiz 12 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak katlı otopark ve Pazar alanı projemizi de 2024 seçimlerine kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Önümüzdeki Yüzyılın kilidi 14 Mayıs seçimleri. İnşallah, vatandaşlarımızın teveccühü ile bu seçimden de zaferle ayrılacağız” diye konuştu.

Teşkilat yemeğinde konuşan AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, "Çalışmalarımızı eski yeni ayırmadan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Adayların belirlenmesinin ardında milletvekillerimizle de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler, milletimizin ferasetine, basiretine ve vefasına güveniyoruz. Bize düşen 20 yılda yaptıklarımızı vatandaşımıza doğru şekilde anlatmak, milletimizin emaneti olan oylara sahip çıkıp çalışmalarımızı seçim zaferiyle taçlandırmak” dedi