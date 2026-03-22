AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: 'Bursa bu yetersizlikleri hak etmiyor'

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ramazan Bayramı’nın son gününde BursaRay Kuzey Hattı’nda yaşanan arızaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BursaRay Kuzey Hattı’nda yaşanan arızaya ilişkin açıklama yaptı. Gürkan, söz konusu arızanın Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ulaşım başta olmak üzere her alandaki yetersizliğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Bayram günü vatandaşların raylar üzerinde yürümek zorunda kaldığını ifade eden Gürkan, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Bu sadece teknik arıza değil, yönetim zaafiyeti"

Kriz anlarında dahi çözüm üretilemediğini dile getiren Gürkan, yaşananların yalnızca teknik bir arıza olarak değerlendirilemeyeceğini, planlama ve yönetim kabiliyetindeki zafiyetin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti. "Ulaşım gibi hayati bir alanda ortaya çıkan tablonun vizyon eksikliği ve hazırlıksızlığın sonucu olduğunu" ifade eden Gürkan, bu anlayışla Bursa’nın geleceğinin inşa edilemeyeceğini belirtti.

Gürkan, Bursa’nın bu tür ihmalleri ve yetersizlikleri hak etmediğini vurgulayarak, vatandaşların daha güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşması için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini sözlerine ekledi.