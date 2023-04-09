14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim listelerinde yer alacak AK Parti Bursa milletvekilleri adayları belli oldu.

Bursa’da 2 milyon 367 bin 10 seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 1’inci ve 2’inci bölgeden aday gösterilen 20 kişilik liste belli oldu. Liste arasında en dikkat çeken isim ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Bakan Varank, Bursa 2. Bölge 1 sıradan aday gösterildi. Genel Merkezin büyük bir titizlikle hazırladığı nihai aday listelerinin YSK’ya teslim edildiğini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri öncesinde 28. dönem Bursa milletvekili aday listemiz hazır. Her biri birbirinden kıymetli milletvekili adaylarımız ile payitaht şehir Bursa’ya hizmet etmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yüzyılında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Yeniden Büyük Türkiye yolculuğumuza devam ediyoruz. Seçim çalışmalarımızın fiili olarak startı bu saat itibariyle verilmiştir. İl Başkanlığımızın önderliğinde tüm teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız ile payitaht şehrimiz Bursa’da çalmadık kapı, sıkılmadık el, girişmedik gönül bırakmayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

YSK’ya verilen liste şu şekilde oluştu;

"Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinin yer aldığı ve 1 milyon 221 bin 316 seçmenin oy kullanacağı seçimlerde AK Parti Bursa 1. seçim bölgesi milletvekili adayları, Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Ahmet Yıldız, İrfan Akkaya, Ömer Faruk Temiztürk, Semih Peksert ve Mihrimah Kocabıyık. Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinin yer aldığı ve 1 milyon 145 bin 694 seçmenin oy kullanacağı Bursa 2. seçim bölgesi milletvekili adayları ise, Mustafa Varank, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Yıldırım, Fuat Alpaslan, Süleyman Çelik, Asuman Akçay Sakallı ve Mustafa Kaya."