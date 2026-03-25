AK Parti Bursa teşkilatı Türkiye'ye örnek oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ramazan ayı boyunca kent genelinde yürütülen saha çalışmaları ve sosyal faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Bursa teşkilatlarının Ramazan performansıyla Türkiye’de ilk 3 il arasına girme başarısı gösterdiğini belirten Gürkan, Gönül Sofraları kapsamındaki faaliyetlerin 17 ilçeye yayıldığını ifade etti.

AK Parti Bursa teşkilatlarının üç kademe halinde Ramazan ayı boyunca her gün sahada yoğun bir program yürüttüğünü dile getiren Başkan Gürkan, Bursa’nın 17 ilçesinde toplam 39 bin 41 hanenin ziyaret edildiğini ve vatandaşların gönül sofralarına misafir olunduğunu söyledi.

Ayrıca, Ramazan boyunca düzenlenen teşkilat buluşmaları ve sokak iftarları gibi farklı gruplarla düzenlenen diğer programlarda ise 200 bini aşkın Bursalı ile bir araya gelindiğini vurgulayan Gürkan, "Sivil toplum kuruluşlarımızdan, şehit-gazi ailelerimize ve üniversite öğrencilerimize kadar toplumun her kesimiyle iftar ve sahurlarda aynı sofrayı paylaştık" dedi.

Gençlik Kollarının çalışmalarına da değinen Gürkan, her gün gerçekleştirilen "iftara 5 kala" ve "sahura 5 kala" programları kapsamında yaklaşık 50 bin vatandaşa iftar ve sahur ikramı yapıldığını kaydetti.

İl ve İlçe Kadın Kollarının yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler de veren Başkan Gürkan, "Kardeş Aile projesi ile dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koyduk. Arife çiçekleri projesiyle birlikte öksüz ve yetim evlatlarımıza uzattığımız şefkat eli sayesinde bayram sevincini şehrimizin her kesimine yaydık. Ev ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra mukabele programları ve kadın esnaf ziyaretleriyle Ramazan’ın en güzel şekilde yaşanması için gayret sarf ettik" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa teşkilatlarının 2025 yılı üye seferberliği kapsamında Marmara Bölgesi’nde birinci olduğunu hatırlatan Davut Gürkan, Ramazan ayındaki çalışmalarla da Marmara Birinciliği’ni sürdürerek Türkiye genelinde ise ilk üç içerisinde yer aldıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Davut Gürkan, Ramazan ayı boyunca özveriyle sahada görev alan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Bu büyük başarı, gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızın eseridir. Her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla da birlik ve beraberlik içerisinde Bursa’mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.