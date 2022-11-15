AK Parti Bursa teşkilatları ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ana kademe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile toplantıda bir araya geldi. Başkan Gürkan, AK Parti teşkilatları arasında bir ilk olarak kurdukları çağrı merkezleri ile vatandaşları ve üyelerini arayarak, hatırlarını soruyor, talep ve önerileri ile ilgili bilgileri birinci ağızdan alıyor.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, il seçim işleri başkanlığı tarafından kurulan çağrı merkezleri ile aynı zamanda Bursa’daki en son seçime göre 6835 seçim sandığında görev alan sandık kurulları üyelerini arayarak, hal hatır sorduktan sonra bilgilerini güncelliyor. Bu çalışma sayesinde teşkilat bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile bir toplantı düzenleyen Başkan Gürkan, teşkilat mensuplarına çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Davut Gürkan, AK Parti Bursa Teşkilatları olarak, her dönemde olduğu gibi tüm teşkilat mensupları ile birlik ve beraberlik anlayışlarının en güzel örneklerini sergilediklerini vurguladı.

Gürkan, geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye’ye örnek bir saha çalışması olarak hayata geçirdikleri "Yüz yüze gönül gönüle Bursa" ziyaretleri ile Milletvekilleri ve her kademeden teşkilat üyeleri ile Bursa’nın her noktasında verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bursalı Hemşerilerimiz, STK temsilcilerimiz, esnaflarımızla bir araya gelmiş, Bursa’mız adına gerekli notları birinci ağızdan almıştık. Şimdi de bu notlarımız ve Bursa Halkı’nın gündemini öncelik alarak çalışmalarımızı şekillendiriyor, Bursa’mıza yakışır hizmetler için hep birlikte çalışıyoruz.

Bir yandan da yine siz değerli AK sevdalıların gayretli çalışmaları ile yine Türkiye’de bir ilk olarak kurduğumuz çağrı merkezlerimizle ve ziyaretlerimizle vatandaşlarımız, üyelerimiz ve seçim başarısının anahtarı konumundaki sandık görevlilerimize ulaşarak hatırlarını soruyor, gönüllerine giriyor ve bilgilerimizi güncelliyoruz. Bizler yüreği Türkiye aşkı ile birlikte atan büyük bir ailenin mensupları olarak gücümüzü bir, iri, ve diri bir şekilde aynı hedefle yol yürüyüşümüzden ve aziz milletimizin bizlere olan güveninden alıyoruz. Bu güç ve güvenden destek alarak Türkiye’nin yüzyılına giden yolda üzerimize düşen her şeyi yapabilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu yolda bizlerle yürüyen tüm dava arkadaşlarıma ve güvenini bizlerden esirgemeyen Bursa Halkı’na teşekkür ediyorum.”