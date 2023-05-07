Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi"ne rekor katılım gerçekleşiyor. Yüzbinlerce kişi, Atatürk Havalimanı’nda mitingi için oluşturulan alanı dolduruyor.

AK Parti’nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala "Büyük İstanbul Mitingi"nde “Türkiye Sana Emanet” sloganıyla buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Büyük İstanbul Mitingi” yüzbinlerce kişi Atatürk Havalimanı’nı doldurdu. Rekor katılımın gerçekleştiği mitingde net katılımcı sayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Mitinge kısa bir süre sonra katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığı selamlayacak.

Miting alanına kalabalık da göz önünde bulundurularak 15 ayrı noktadan giriş yapılabiliyor. 12 bin 600 personelin görev aldığı mitingde 15 ayrı noktada otopark alanı yer alıyor. Miting teknik imkân ve özellikleriyle dünyadaki örneklerinden daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlandı.

40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanan mitingde, vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanacak şekilde; 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 ayrı mescit olarak tasarlandı. Miting büyük bir alan içerisinde gerçekleşeceği için giriş alanlarından, miting alanının her tarafına ring araçlarıyla hizmet veriliyor. Mitingde dikkat çeken bir başka detay ise teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılıyor.

Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı mitingin Türkiye’ye ve dünyaya mesajının en doğru ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi adına sadece basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde büyük bir alan ayrıldı.

Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye’nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran bir tasarım tercih edildi.