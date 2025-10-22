AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider: 'Çanakkale trafiğine nefes aldıracak projeler masada'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Bayramiç-Çan yolu, Güzelyalı girişi ve Adliye Kavşağı düzenlemesi gibi Çanakkale trafiğini ilgilendiren konular masaya yatırıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret etti. Milletvekili Ayhan Gider’in özellikle üzerinde durduğu Güzelyalı girişi, yıllardır meydana gelen ölümlü trafik kazaları nedeniyle hem Çanakkale kamuoyunun hem de bölge halkının öncelikli gündeminde yer alıyor. Gider, bu bölgedeki kazaların artık ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayarak, yol düzenlemesi ve sinyalizasyon çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini Bakan Uraloğlu’na iletti.

Görüşmede ele alınan bir diğer önemli başlık Adliye Kavşağı oldu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bu bölge, kent trafiğinin en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki kamu binalarının yoğunluğu, yeni yapılaşmalar ve artış gösteren araç trafiği, mevcut kavşak düzeninin yetersiz kalmasına neden oluyor. Bu nedenle, trafik akışını rahatlatacak ve güvenli geçişleri artıracak yeni bir planlamanın hayata geçirilmesi gerektiği görüşmede ele alınan ana başlıklardan biri oldu. Bayramiç-Çan yolundaki mevcut çalışmaların hızlandırılması ve yol standardının yükseltilmesi konularının da gündeme geldiği görüşmede, ulaşım süresini kısaltacak ve yol güvenliğini artıracak projeler konusunda mutabakata varıldı.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Ayhan Gider ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çanakkalemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ayhan Gider, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çanakkale’nin ulaşım altyapısında biriken sorunları tek tek çözüme kavuşturmakta kararlıyız. Güzelyalı’da yaşanan kazalar, Adliye Kavşağı’nda her gün yaşanan trafik yoğunluğu artık sürdürülebilir değil. Bakanlığımızla tam bir uyum içinde, Çanakkale’nin trafiğini rahatlatacak ve insanımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri hızla hayata geçireceğiz."