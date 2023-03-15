AK Parti'de 'İl Yönetimi Toplantısı' düzenlendi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından ‘İl Yönetimi Toplantısı’ düzenlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından il binasının toplantı salonunda ilçe başkanlarının katılımıyla ‘İl Yönetimi Toplantısı’ düzenlendi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın başkanlığında yapılan toplantıda yeni açıklanan seçim takvimi ve seçim süreci değerlendirildi.

Başkanı Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamasında, “2023 seçimlerine sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. 2023 hedefiyle, Dünya liderimizi tekrar Cumhurbaşkanı yapmak ve AK Partimizi iktidara taşımak için, dava arkadaşlarımızla, gönül yoldaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağı” ifadelerine yer verdi.