AK Parti'de aday adaylarına ilişkin mülakat komisyonları başladı

AK Parti’de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bugün milletvekili aday adaylarıyla yüz yüze mülakatlar gerçekleşiyor. AK Parti’de Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyon çalışmaları başladı. Adaylar mülakatlara çağrılırken mülakat komisyonları ise 14 komisyon, 1 komisyon üyesi başkanı ve 4 komisyon üyesinden oluşuyor. Komisyonların aday adaylarıyla ile mülakatları 1 Nisan’a kadar devam ediyor. Komisyonların 3’ü İstanbul aday adayları için çalışacak. Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge için 458, Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge için 468 ve Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki komisyon ise İstanbul 2. Bölge ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için 414 aday adayı mülakata girecek. Ankara’da ise 412 aday adayı başvuruda bulunurken komisyon başkanı Hayati Yazıcı ve 4 komisyon üyesinden oluşan mülakata tabi tutulacak. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis Hatay, Elazığ için komisyon başkanlığını görevini AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin’ yürütecek. Komisyon üyelerine 398 aday mülakata girecek. AK Parti aday listelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek. Üst komisyon, çalışmalarına 3 Nisan’da başlayacak. Listeler, 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak. 11 Nisan’da da milletvekili aday tanıtım toplantısı yapılacak.