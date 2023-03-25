AK Parti'de aday belirleme süreci başladı

AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gösterilecek milletvekili adaylarının belirlenmesine yönelik temayül yoklamasına başladı.

AK Parti’de, milletvekili aday listesi, teşkilat temayül yoklaması ve alt komisyonların değerlendirmelerinin ardından üst komisyonca belirlenecek. AK Parti Genel Merkezi ile il başkanlıklarına başvuran milletvekili aday adayları için teşkilat temayül yoklaması bugün başladı. Buna göre milletvekili aday adayları, AK Parti ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyelerinden ve mahalle başkanlarından oluşan 5 bin kişilik delege tarafından seçilecek. Temayül yoklaması için ATO Congresium’da kurulan elektronik sistemlere sahip oy kabinlerinde delegeler kimin aday olması istediğine karar verdi.