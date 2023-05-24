AK Parti'de Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti'de Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda seçim çalışmaları değerlendirilerek il genelinde yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişlinde bulunuldu. Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’inde katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Yıldırım “28 Mayıs’ta Türkiye kazanacak” vurgusu yaptı.