AK Parti'de Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda seçim çalışmaları değerlendirilerek il genelinde yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişlinde bulunuldu. Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’inde katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Yıldırım “28 Mayıs’ta Türkiye kazanacak” vurgusu yaptı.