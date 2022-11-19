AK Parti'den 4 bin haneye ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı “2023 Yolunda Biriz, İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer “saha programı kapsamında bugün Silivri’de 4 bin haneyi ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve İl Koordinatörü Mahmut Yusuf ‘un da katılımları ile saha çalışmaları öncesi 3 kademe yönetim, 3 kademe mahalle başkanları ve meclis üyeleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

