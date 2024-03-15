AK Parti'den ayrılarak bağımsız aday olan Karaman'a, AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan tepki

Bilecik’in Söğüt ilçesinin bağımsız belediye başkan adayı Ufuk Karaman’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "AK Parti’den ayrılıp bu partini gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura akmasın eyvallah etmeyiz" sözüne cevap vermesine İl Başkanı Serkan Yıldırım tepki gösterdi.

AK Parti’nin geçmiş dönem Söğüt İlçe Başkanı olan, 14 Mayıs 2023’te gerçekleşen genel seçimlerde AK Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan, son olarak 8 Kasım 2023 günü AK Parti’den Söğüt Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıklayan, ardından da bağımsız belediye başkan adayı olan Ufuk Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir söylemine cevap verdi. Bu cevaba AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tepki göstererek, "AK Partimizin eski neferi geçmiş 14 Mayıs 2023’te gerçekleşen genel seçimlerde AK Parti’den milletvekili aday adaylığı olan Ufuk beyin bu söylemi biraz talihsizlik olmuş. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ’AK Parti şahısların değil, bir davanın, bir ülkünün ülkeye ve millet hizmet uğruna adanmışlığın partisidir. Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri var. Ama AK Parti’den ayrılıp ta bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz’ sözlerini bizler de destekliyoruz. Kendisinin yaptığı, ’Bize korsan siyasetçi dediler. Gel de gör bakalım bak korsanlara bak, durmayacağız. Bu memlekette çok çivi çakacağız çok’ söylemini kınıyorum" dedi.