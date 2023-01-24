AK Parti'den BBP'ne ziyaret

2023 seçimlerinin önemine dikkat çekilirken BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu, "Tüm gayretimizle Cumhur İttifakının yanında olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için parti olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz" dedi.

Ev sahipliği için teşekkür eden AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, "Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar verimli işlere imza attık. Hem genelde hem yerelde toplumun faydasına ve hayrına hangi hizmeti hayata geçirmemiz gerekiyorsa mazeretsiz gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu birlikteliği daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Ben teşkilatım adına bugüne kadar uyum içerisinde çalışma ortamında olduğumuz BBP'nin kıymetli başkanı Ramiz Aksu ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

