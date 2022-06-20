AK Parti'den bedelli askerliğe yönelik düzenleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğu vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor' dedi.

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  • 20.06.2022 14:44
  • Güncelleme: 20.06.2022 15:05
AK Parti'den bedelli askerliğe yönelik düzenleme
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğu vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, bedelli teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Ünal, 7 kanun 20 maddeden oluşan askerlik ile ilgili kanun teklifini sunacaklarını belirterek, “Bakaya, yoklama kaçağı, bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenlemeyi içeriyor. Dövizle askerlik çerçevesinde ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri için veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik çerçevesinden çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınması. Firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğu vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subay, astsubay ile er ve erbaş ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare mahkemelerinin yetkili kılınması, astsubayların dokuzuncu derece birinci kademe yerine dokuzuncu kademe ikinci kademeden görevlerine başlamalarına ilişkin düzenleme yapılması, Genelkurmay Başkanı’nın görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına çıkarıyoruz. Askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar verme suçundan yargılanan er ve erbaşların ağır kusur nedeniyle mahkum olma durumu hariç meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarını hayata geçiyoruz” bilgilerini verdi.

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Ayrıca, Ünal öğrenci affına ilişkin düzenlemenin bu hafta geleceğini sözlerine ekledi.

Ünal, kaç kişi olacağı ve dövizli askerlik bedeline ilişkin sorular üzerine ise Milli Savunma Bakanlığı’nın usul ve esasları belirleyeceğini ifade etti.

Ünal dezenformasyon ile ilgili kanun teklifinin de TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceğini sözlerine ekledi.

Editör
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