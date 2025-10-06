AK Parti'den Belediye'ye Eleştiriler ve Otopark İçin Vizyon Proje

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, belediyenin hizmetlerini yetersiz bulduklarını belirterek; sürücü kursu rotasından bozuk yollar, festivallerin içeriğinden kentsel dönüşüm eksikliğine, otopark krizinden Silivri’nin geleceğine kadar birçok konuda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Sürücü Rotası Endişe Yaratıyor

Yazıcı, Ertuğrul Gazi Ortaokulu önünden geçen sürücü kursu rotasının öğrenciler için risk taşıdığını belirtti. Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüldüğünü, belediyeden de alternatif bir güzergah talep ettiklerini ifade etti.

Selimpaşa’da Trafik Sorunu Devam Ediyor

İBB tarafından yapılan battı-çıktı sonrası Selimpaşa girişinde oluşan trafik sıkışıklığını gündeme getiren Yazıcı, Karayolları ve İBB arasında protokole dayalı çözümsüzlüğün vatandaşa zarar verdiğini söyledi. Yan yolun tekrar açılması önerildi.

Yoğurthane ve Selimpaşa’da Hizmet Eşitsizliği İddiası

Ziyaret ettiği Yoğurthane Mahallesi’ndeki yolların kötü durumda olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Hizmet eşit ve adil dağılmıyor” diyerek belediyeyi uyardı. Aynı şekilde Vega AVM çevresindeki yaya geçiş sorunlarının da sürdüğünü savundu.

Festivaller Var Ama İçerik Boş

Yazıcı, yaz boyunca düzenlenen festivallerin sosyal hayat açısından değerli olduğunu ancak içeriklerinin zayıf kaldığını ifade etti. Özellikle Silivri Yoğurdu’nun Çerkezköy'den geldiğini belirterek, yerel üretimi destekleyecek kooperatif çalışmalarının yapılmadığını dile getirdi. “Balkabağı dağıttınız ama projelerde bir gram ilerleme yok” dedi.

Kentsel Dönüşümde Sessizlik

Belediyeye bağlı Si-Taş üzerinden kentsel dönüşüm projelerine başlanmadığını, yapı denetim ve beton laboratuvarı gibi temel eksikliklerin sürdüğünü söyleyen Yazıcı, “Bir tane bina yapmadınız. Mentörlük ve uzlaşma komisyonlarını bile kurmadınız” diye eleştiride bulundu.

Çatı Katı İmarı: 7 Ay Geçti, Hâlâ Adım Yok

Büyükşehir’in aldığı karar doğrultusunda çatı katlarının bağımsız birim olarak değerlendirilmesine dair yerel bir uygulamanın meclise getirilmediğini hatırlatan Yazıcı, “Haklısınız diyorsunuz ama hâlâ ortada bir taslak bile yok” dedi.

Otopark Sorunu İçin Renkli Model Önerisi

Konuşmasının son bölümünde dikkat çeken bir otopark modeli sunan Yazıcı, Silivri’nin giderek artan trafik ve park sorununa akıllı şehir çözümleri önerdi. Şehir sakinleri için sarı, kısa süreli alışveriş için beyaz, ilçe dışı ziyaretçiler için mavi otopark alanlarının planlanmasını önerdi.

Bu sistemin sensörler yardımıyla yönetileceğini, belediye veri tabanına gerçek zamanlı bilgiler aktarılacağını ve hem şehir halkının hem esnafın bu uygulamadan kazanç sağlayacağını belirtti. Yazıcı, bu sistemin özel kalem bütçesinin 15 katı gelir getirebileceğini iddia etti.

“Bu Şehirde Yaşamaktan Gurur Duyalım”

Yazıcı konuşmasını, “Şehrin kalitesini artırmak bugünün değil, geleceğin sorumluluğudur. Gelin, çocuklarımızın gurur duyacağı bir şehir inşa edelim” sözleriyle tamamladı.