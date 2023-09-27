AK Parti'den Bilecik Barolar Birliği'ne ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Barolar Birliği Başkanı ziyaret etti.

AK Parti'den Bilecik Barolar Birliği'ne ziyaret
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Barolar Birliği Başkanı ziyaret etti.

Başkan Yıldırım’a Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz’da eşlik ederken, Bilecik Barolar Birliği Başkanı Halime Aynur bir süre sohbet ettiler. Ardından Aynur’un imzasıyla AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Bağcı’nın avukatlık ruhsatı alma törenine katılan heyet, genç avukata mesleğinde başarılar diledi.

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