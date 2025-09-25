AK Parti'den bir günde bin 700 program

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, MKYK üyeleri, Bakanlar, 10’arrti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve AK Parti teşkilatları, İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında vatandaşlarla bir araya geldi.

81 il ve 973 ilçede gerçekleştirildi

Beykoz’da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı buluşmalarının 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu buluşmalarımızda milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini, tüm politika başlıklarında yaptığımız çalışmalara dair fikirleri alarak çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’e Beykoz temaslarında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel eşlik etti.

"Bir günde bin 700 program"

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla ilgili konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün sokak sokak, cadde cadde kucaklaşma vaktidir. Tüm kadrolarımızla, büyük İstanbul ailemizle buluşmak, tanış olmak, hasret gidermek, dertleşmek için yola revan olduk. Gündemin sıcak başlıklarını, ekonomi ve hükümet projelerimiz ile birlikte ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini de doğrudan vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Teşkilatımızın öncülüğünde 283 grup oluşturuldu ve 283 grup 10’ar kişiden 2 bin 830 kişilik bir heyetle birlikte bin 700 program 961 mahallemizde faaliyetler yürütüyoruz" dedi.