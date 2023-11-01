AK Parti'den birlik beraberlik mesajı

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Değirmen Boğazında İl Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde affını isteyerek İl Başkanlığına veda eden Dt. Ekrem Başaran’ın da katıldığı yemekte birlik ve beraberlik mesajı verildi. AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti’nin çok büyük ve güçlü bir aile olduğunu belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nda, güçlü Türkiye, güçlü Balıkesir için ilk günkü aşkla çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

AK Parti İl Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri son dönemde gelişen olayları değerlendirirken, özellikle İsrail’in Filistin Gazze’de masum çocuklara, kadınlara ve insanlara yönelik yürüttüğü saldırıları kınadılar. Her zaman Gazze’nin, Filistin’in yanında oldukları mesajını veren AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, Gazze’deki soykırımı lanetlediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve girişimleri ile bu soykırımın sonlandırılması için uluslararası alanda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bizler Filistinli Kardeşlerimizin her daim yanındayız. Gazze’deki vahşeti şiddetle kınıyor ve dünya devletlerini, dünya insanlarını bu vahşeti görmeye, durdurmaya davet ediyoruz. Gazze’de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

AK Parti İl Teşkilatı, Filistin’de yaşanan insanlık dışı saldırıları lanetledi, Gazze’de hayatını kaybedenler için dua ederek, yaralılar için acil şifa dilediler.