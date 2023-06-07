AK Parti'den Büyük Birliğe teşekkür ziyareti

Ziyaretle ilgili olarak AK Parti’den yapılan açılamada “2023 Türkiye Yüzyılı seçimleri sonrası başlayan asrın yüzyılında ittifak partilerimizden Büyük Birlik Partisi’ni seçim öncesi ve seçim esnasında göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduk. Büyük Birlik Partisi ilçe Başkanı Ramiz Aksu ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim.” ifadelerine yer verilirken Büyük Birlik Partisi’nden de “Ak parti ilçe Başkanı Ekrem Pamuk ve yönetimi ilçemizi ziyarette bulundu teşkilatımız adına teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.