AK Parti'den Danamandıra'ya Gönül Köprüsü

Danamandıra’da sıcak karşılama

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat mensupları, Danamandıra Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla kahvehane sohbetinde bir araya geldi. Gönül buluşmasına dönüşen ziyarette, mahalle sakinlerinin samimi ilgisi ve içten karşılaması dikkat çekti.

“Her mahallenin sesi olacağız”

Teşkilatla birlikte vatandaşları dinleyen Başkan Barlas, mahalle halkının taleplerini not aldı. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Samimiyetle bizleri bağrına basan Danamandıralı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu ilgi, milletimizin partimize olan güveninin ve gönül bağının en güçlü göstergesidir. İnandığımız yolda milletimizin duası ve desteğiyle yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Gönül köprüleri güçleniyor

AK Parti Silivri teşkilatının kırsal mahallelere yönelik bu tür buluşmalarla gönül bağını pekiştirdiği, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak sorunları yerinde dinlediği vurgulandı. Barlas, “Her mahallenin sesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.