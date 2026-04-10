AK Parti'den faaliyet raporuna sert eleştiri

Silivri Belediye Meclisi’nde 2025 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumda AK Parti Grubu adına söz alan Celalettin Bey, belediye yönetimine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Konuşmasında faaliyet raporunun söylemlerden çok rakamlarla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti temsilcisi, raporun belediyenin mali yapısına ilişkin ciddi soru işaretleri barındırdığını savundu.

Bütçe açığı ve borç yükü gündeme taşındı

AK Parti Grubu’nun değerlendirmesinde, 2025 yılı bütçesinde gelir-gider dengesinin bozulduğuna dikkat çekildi. Belediyenin gider gerçekleşme oranının yüksek olmasına rağmen gelir hedeflerinin gerisinde kaldığını belirten konuşmacı, bu tablonun belediyeyi yaklaşık 1 milyar 170 milyon TL’lik açıkla karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Borcun bütçeye oranının yüzde 48 seviyesine çıktığını söyleyen AK Parti temsilcisi, belediye şirketi üzerinden oluşan yük de eklendiğinde toplam borçluluğun daha ağır bir noktaya geldiğini dile getirdi.

76 icra takibi vurgusu

Konuşmada en dikkat çeken başlıklardan biri de belediyeye yönelik icra dosyaları oldu. Faaliyet raporunda yer alan verilere atıfta bulunan AK Parti Grubu, 2025 yılı içinde Silivri Belediyesi hakkında toplam 76 icra takibi başlatıldığını belirtti. Bu durumun sıradan bir ödeme sıkışıklığı değil, ciddi bir mali baskının göstergesi olduğunu savunan grup sözcüsü, “Bir belediyenin üç günde bir icra takibiyle karşı karşıya kalması sağlıklı bir mali tabloya işaret etmez” değerlendirmesinde bulundu.

Vaatler ile gerçekleşmeler arasında mesafe olduğu savunuldu

AK Parti Grubu, seçim döneminde kamuoyuna açıklanan projeler ile faaliyet raporunda yer alan sonuçlar arasında ciddi fark bulunduğunu öne sürdü. Özellikle kentsel dönüşüm, otopark çözümleri, spor ve kültür yatırımları ile planlama süreçlerinin beklentileri karşılamadığını ifade eden konuşmacı, birçok başlıkta somut ilerleme görülmediğini söyledi. Ortaköy, Kavaklı ve Selimpaşa planlarına ilişkin süreçlerin de eleştirildiği konuşmada, belediyenin vatandaşlara verdiği sözlerle uygulamalar arasında uyumsuzluk olduğu kaydedildi.

Kaçak hafriyat ve denetim zafiyeti eleştirisi

Meclis kürsüsünden yapılan değerlendirmede, çevre denetimleri de gündeme geldi. Kaçak hafriyat ve çevre kirliliği konusunda sahada yeterli yaptırım uygulanmadığını savunan AK Parti Grubu, faaliyet raporundaki verilerin de bu görüşü desteklediğini ileri sürdü. Çok sayıda başvuru ve şikâyete rağmen sınırlı işlem yapıldığını belirten konuşmacı, bunun belediyedeki denetim mekanizmasının zayıf kaldığını gösterdiğini ifade etti.

AK Parti: Hayır oyu vereceğiz

Konuşmasının sonunda belediye yönetimine çağrıda bulunan AK Parti temsilcisi, gelir artırıcı yeni modeller geliştirilmesi, belediye şirketlerinin daha verimli hale getirilmesi, araç ve personel politikalarının gözden geçirilmesi, borçlanmanın disiplin altına alınması ve vaatlerin takvime bağlanması gerektiğini söyledi. AK Parti Grubu, Silivri’nin günübirlik değil, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak 2025 faaliyet raporuna “hayır” diyeceklerini meclis kürsüsünden kamuoyuna açıkladı.