AK Parti'den ilçe teşkilat ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti'den ilçe teşkilat ziyareti
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri ilçe yönetim kurulu toplantısına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Başkan Yıldırım’a belediye olarak yapmış oldukları çalışmalardan ve vermiş olduğu hizmetlerden bahsetti. Başkan Tekin ilçeye yapılan yatırımları ve destekleri adına Serkan Yıldırım’a ve Pazaryeri teşkilatına teşekkürlerini etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan görüşme sonrası Yıldırım, ‘’Özveri ile milletimize hizmet yolunda var gücüyle çalışan teşkilatımıza ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.