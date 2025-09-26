AK Parti'den İstanbul'un 39 ilçesinde bin 700 program

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul etabı yoğun katılımla tamamlandı. 39 ilçede bin 700 program gerçekleştirilen buluşmaların ardından AK Parti’ye yeni katılımlar oldu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul etabının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda değerlendirme programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı. Yoğun ilgi gören programda, gün boyu sahada yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde 283 ekip oluşturulduğu, 2 bin 830 kişiden oluşan heyetin 961 mahallede bin 700 program gerçekleştirdiği belirtildi.

Mustafa Elitaş: "Olmaz denilenler İstanbul’da gerçekleşti"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatarak, "O günlerde İstanbul çöpten geçilmez, susuzluktan perişan bir haldeydi. Ulaşım sorunlarıyla boğuşuyordu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın 4-5 yıllık başkanlığı döneminde ‘olmaz’ denilen birçok şey gerçekleşti. Susuzluk bitti, ulaşım sorunları çözüldü. İstanbul’un kaderi değişti" dedi.

Ahmet Büyükgümüş: "2028 seçimlerine ışık tutacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise, ’Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nın teşkilat için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "Ülkemizin dört bir yanında mahallelerden fabrikalara, şehit ve gazi yakınlarından çiftçilerimize kadar toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik. Milletimizin sözüne kulak verdik. Bu buluşmaların sonuçları, önümüzdeki dönem çalışmalarımıza ışık tutacak. Allah’ın izniyle 2028 seçimlerine doğru büyük bir heyecan ve coşkuyla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Özdemir: "İstanbul’un sorumluluğunun farkındayız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul’daki buluşmaların yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Bugün 39 ilçemizin tamamında, 961 mahallemizde bin 700 programı icra ettik. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın katılımıyla final programını da İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Bu şehrin sorumluluğunu en derinden hissediyor, canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

12 kişi AK Parti’ye geçti

Programın ardından AK Parti’ye geçen yeni üyeler sahneye davet edildi. Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi’nde üst düzey siyasi görevlerde bulunan 12 kişi AK Parti’ye geçti. Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.