Ak Parti'den kandil simidi hayrı

Bandırma Ak Parti İlçe Teşkilatı Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi hayrında bulundu.

Bandırma AK Parti İlçe binası önünde yapılan kandil simidi hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandilini kutladıklarını belirterek “Ülke ve Bandırma olarak 3 aylara ulaşmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek aylar da kırgınlıkların bittiği gün olsun inşallah. AK Parti Teşkilatı olarak ilçe binamızın önünde vatandaşlarımıza kandil simidi ikram ediyoruz. Dinî gelenekte üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda bulunan kandil geceleridir. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Miraç, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir. Bu vesile ile tüm Bandırmalıların Regaip kandillerini kutluyorum. Mübarek 3 ayların ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.