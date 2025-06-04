AK Parti'den Kurban Bayramı genelgesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in imzasıyla, AK Partili tüm belediyelere yönelik Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı.

Genelgede, bayram süresince vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirebilmesi için belediyelerin dikkat etmesi gereken hususlar ayrıntılı şekilde sıralandı. Genelgede, Kurban Bayramı’nın maneviyatına vurgu yapılarak, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bu özel günlerde, tüm belediyelerin aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Bayram boyunca belediye ekiplerinin sahada aktif ve özverili bir şekilde görev yapması gerektiği belirtilirken, özellikle çevre temizliği, hijyen, hayvan refahı ve sosyal yardım konularında hassasiyet çağrısında bulunuldu.

Genelgede yer alan başlıca hususlar şöyle:

"Kurban satış yerlerinden girişte ve çıkışta, kurbanlık hayvanların kulak küpesi, pasaportu ve veteriner sağlık raporu kontrol edilmelidir. Belirlenen kurban kesim yerlerinde kesim yapılması sağlanmalıdır. Kurban kesim alanlarının hijyen standartlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak atıklar ivedilikle ortadan kaldırılmalı ve kesim alanları anlık olarak dezenfekte edilmelidir. Hayvanlara eziyet edilmemesi için gerekli tedbirler mutlak surette alınmalıdır. Belediye mensuplarımız, bu süreçte ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gereken ihtimam ve desteği göstermelidirler."

Yayımlanan genelgeyle birlikte AK Partili belediyelerde bayram öncesi tüm hazırlıkların tamamlanması, denetimlerin sıklaştırılması ve saha ekiplerinin koordinasyon içinde çalışması bekleniyor.

Genel Başkan Yardımcısı Demir yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı; gönüllerin bir olduğu, sofraların paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir. Bu mübarek günlerin; milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesini, tüm hanelere sağlık, huzur ve bereket getirmesini, gönüllerde ferahlığa vesile olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramı’mız mübarek olsun."