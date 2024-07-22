AK Parti'den Orhan Sağlam'a hayırlı olsun ziyareti
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, teşkilat mensupları ile birlikte yeni göreve başlayan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında Pamuk, Başsavcı Sağlam'a yeni görevinde başarılar dileyerek, nazik misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.
Pamuk, ziyarette yaptığı açıklamada, "Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam'a yeni görevinde başarılar diliyor, nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ekrem Pamuk ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.