AK Parti'den Osmaneli çıkartması

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli’nde muhtarlar bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Başkanı Şaban Güdem, Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, il ve belediye meclis üyeleriyle birlikte muhtarlarla bir araya geldi. Ardından ilçe pazarı gezen heyet, pazar esnafı ve vatandalar ile sohbet etti.

Yapılan ziyaretler sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Milletvekilimiz Halil Eldemir ve teşkilatımız ile birlikte ziyaret gerçekleştirdiğimiz Osmaneli ilçemizde vatandaşlarımızla muhabbet etme fırsatı bulduk.’’ dedi.

Ardından Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret gerçekleştirildi.