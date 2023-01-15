AK Parti'den sandık seferberliği

Gerçekleştirilen toplantılarla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu “Bizler millete hizmet yolunda kenetlenmiş büyük bir sevdanın, ulvi bir davanın adanmışlarıyız. "İrade Sende Sandık Güvende” programımızın bu akşam ikincisini Selimpaşa mahallemizde gerçekleştirdik. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda görevimiz ne olursa olsun birlik ve beraberlik ruhuyla azimle, gayretle ve fedakarlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Sandıkta kusursuz gayret göstererek, seçimde mutlak zafer için 2002 yılından beri sandıklarına sahip çıkarak zaferle mühürlenmeleri için ellerinden gelen gayreti gösteren sandıklarımızda en büyük role sahip sandık üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.” dedi