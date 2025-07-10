AK Parti'den Silivri Sanayi Sitesi'ne Ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat mensupları, Silivri Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, sanayi esnafının yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Sanayi sitesinin ilçenin ekonomik yapısındaki kilit rolüne dikkat çekilen görüşmede, istihdamdan üretime kadar birçok başlık değerlendirildi. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen toplantının verimli geçtiği belirtilirken, ilçe teşkilatı, esnafın taleplerini dikkatle not aldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, “Misafirperverliği ve yapıcı ev sahipliği için Sayın Ercan Çalışkan’a teşekkür ediyor, Silivri ekonomisine katkı sunan tüm esnafımıza kolaylıklar diliyoruz” mesajını paylaştı.